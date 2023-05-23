Сын Василия Кузякина стал звездой: от его голоса россиянки сходят с ума

Александр Михайлов навсегда останется в памяти зрителей как Василий Кузякин из фильма «Любовь и голуби». Мало кто в курсе, что у прославленного актера есть известный сын — его голос знает вся страна.

Константин родился в первом браке Михайлова с Верой Мусатовой. В юности наследник актера снялся в нескольких фильмах, но позднее решил не связываться с миром кино. Константин реализовал себя как радиоведущий и снискал на этом поприще бешеную популярность. И это несмотря на дефекты речи.

Михайлов-младший начинал как корреспондент. Затем он «вырос» до диджея и ведущего на радио MAXIMUM. В наши дни Константин также ведет авторский курс, где обучает студентов технике речи.

Сегодня у 53-летнего Михайлова множество фанаток, которые сходят с ума от его вкрадчивого голоса. Внешне Михайлов мало похож на своего именитого отца. У него менее приметные черты лица, однако он не лишен обаяния. Константин женат с 2011 года. Также у него есть сын Александр, родившийся в 90-х годах.