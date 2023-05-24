Сын Валуева вырос настоящим богатырем: правда, до огромного отца ему далеко

Яблоко от яблони крайне редко катится далеко, поэтому сын Николая Валуева просто обязан был стать точной копией или даже превзойти своего знаменитого отца. Но человек предполагает, а Бог располагает, и природа распорядилась иначе.

Григорий действительно пошел по стопам папы и выбрал «мужскую» профессию, поступив в Суворовское училище. И он даже слегка похож на отца. Но до настоящего «богатыря» ему, конечно, далеко. Наследник уступает Валуеву-старшему и в росте, и в комплекции, и в физической подготовке.

Однако, будем честными, второго такого Валуева планета может и не выдержать, поэтому нет ничего странного в том, что Григорий получился богатырем чуть меньшего масштаба, чем его знаменитый папа. Есть, правда, надежда, что Сережа, младший сын спортсмена, вырастет под стать отцу. Однако мальчишка еще слишком мал, чтобы делать выводы о том, выиграл ли он в генетическую лотерею.