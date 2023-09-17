Сын умер, дочь от сурмамы: что известно о детях Леонтьева

Валерий Леонтьев всегда вел достаточно скрытный образ жизни. С прессой он предпочитал говорить лишь о работе, а подробности о романах и семейном положении оставлял при себе. Поэтому поклонникам оставалось лишь строить догадки и по крупицам собирать информацию о кумире.

Подробности стали появляться в прессе лишь в 2009 году, когда Валерию Яковлевичу уже исполнилось 60. Тогда один из одноклассников певца рассказал, что еще в юности Леонтьев прожил два года со школьной возлюбленной Екатериной. Затем артист уехал в Москву, а девушка осталась в родном городе и спешно вышла замуж. Почти сразу после бракосочетания она родила дочь Ирину. Все соседи уверены — отцом девочки был Валерий.

На момент появления этой информации в Сети уже активно обсуждали предполагаемого сына Леонтьева.

Поразительно похожий на певца парень много лет работал в его команде, а потом и сам стал записывать песни. Александр Богданович не раз намекал, что на самом деле начальник приходится ему отцом. В конце концов именно это испортило отношения с Валерием Яковлевичем, и Богдановича певец из окружения убрал. Мужчина скоропостижно скончался в 53 года. Об том сообщает портал Irma Stream.

Позднее в СМИ появилась информация, что «одинокий бродяга» привез в Москву молодую испанку с маленьким ребенком. Сообщалось, что девочку зовут Катя, и она появилась на свет при помощи суррогатной мамы. Отцовство снова приписали Леонтьеву, но сам он эту информацию никогда не комментировал.