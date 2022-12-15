Сын украл миллион, а она украла парня у дочери: скелеты в шкафу советской Мэри Поппинс

Жизнь красавицы-актрисы Натальи Андрейченко могла бы стать основой для остросюжетного фильма. Сначала она стала звездой советского кино и театра, любимой Мэри Поппинс для всех детей, а затем, на пике карьеры, уехала в США. Ее личную жизнь обсуждал весь Союз, а особенно интересовал всех роман с австрийцем, который Наталья крутила, пока была замужем за Максимом Дунаевским.

Но оказалось, что в ее судьбе были и другие скандальные моменты. Например, в 2015 году Дмитрий, сын Натальи, без ведома матери снял с ее банковского счета почти 1 млн долларов. Деньги мужчина вложил в развитие ресторана. Такой поступок сына больно ударил по актрисе — она даже написала заявление в полицию. Как объяснила Андрейченко в программе «Секрет на миллион», таким образом она хотела дать понять Дмитрию, что любой проступок приведет к наказанию. Со временем актриса простила сына, и конфликт был исчерпан.

А отношения Натальи с дочерью осложнил другой мужчина. Актриса одобряла бойфренда Настасьи, но девушка постоянно с ним конфликтовала. Андрейченко поддерживала будущего зятя и вскоре обнаружила, что сама в него влюбилась. В результате и этот роман любвеобильной актрисы быстро прошел, а доверие дочери вернуть ей не удалось.