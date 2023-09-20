Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера

Алексей Учитель может со спокойной душой уходить на пенсию. Режиссер подготовил себе достойную смену в лице собственного сына Ильи.

Звездный наследник окончил режиссерский факультет ВГИКа и уже вовсю снимает собственные проекты. Начинал он с короткометражек и постепенно созрел для полного метра. Кажется, совсем скоро юноша станет известнее своего отца.

Например, сейчас в Сети горячо обсуждают первый трейлер картины «Летучий корабль» — нового детища Учителя-младшего. Зритель все больше интересуется восходящей звездой российского кинематографа и пытается что-то выведать о его личной жизни.

Илья вырос эффектным красавцем. Стройный и высокий пышноволосый брюнет тот еще мачо. Наверняка женщины не дают ему прохода. Как бы там ни было, но делать личное публичным отпрыск бывшего возлюбленного Юлии Пересильд не желает.