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Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера

20 сентября 2023 17:15
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера

Редкий красавец и талант.

Алексей Учитель может со спокойной душой уходить на пенсию. Режиссер подготовил себе достойную смену в лице собственного сына Ильи.

Звездный наследник окончил режиссерский факультет ВГИКа и уже вовсю снимает собственные проекты. Начинал он с короткометражек и постепенно созрел для полного метра. Кажется, совсем скоро юноша станет известнее своего отца.

Например, сейчас в Сети горячо обсуждают первый трейлер картины «Летучий корабль» — нового детища Учителя-младшего. Зритель все больше интересуется восходящей звездой российского кинематографа и пытается что-то выведать о его личной жизни.

Илья вырос эффектным красавцем. Стройный и высокий пышноволосый брюнет тот еще мачо. Наверняка женщины не дают ему прохода. Как бы там ни было, но делать личное публичным отпрыск бывшего возлюбленного Юлии Пересильд не желает.

Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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