Сын Тони из фильма «Москва слезам не верит» стал звездой кино: видели много раз, но не знали

Раиса Рязанова запомнилась большинству зрителей как скромная Тоня из мелодрамы «Москва слезам не верит». Но преданные поклонники актрисы знают, что на ее счету множество ярких самобытных ролей в кино. Свой талант Рязанова передала единственному сыну Даниле Перову.

Наследник советской кинозвезды появлялся во многих российских проектах. Перова можно увидеть в сериалах «Всегда говори всегда», «Марш Турецкого», «Моя граница» и в других лентах. Актера запомнили и полюбили многие зрители, но они даже не подразумевали, что он сын Рязановой — все дело в их разных фамилиях.

К сожалению, жизнь Данилы оборвалась в 51 год. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Ходили слухи, что Перов испытывал постоянный стресс, так как разрывался между двумя женщинами. У артиста остался сын Андрей, который тоже посвятил свою жизнь актерству. Раиса Ивановна родила Данилу от коллеги Юрия Перова. По мистическому совпадению, он скончался в том же возрасте, что и его сын.