Сын так подколол Газманова, что люди не могут перестать хохотать: смотрите видео до конца

Родин Газманов честно признался, что в его семье никогда не было «высоких отношений». Музыкант едко подшутил над своим знаменитым отцом и показал, как это было.

В соцсетях артист опубликовал видео, в кадрах которого протягивает Олегу Газманову флешку. Певец взял ее и спросил, что это такое. На что его отпрыск заявил: «Знаешь, кто ты теперь? Ты теперь папка с файлами».

Интернет-пользователи не могут перестать хохотать от увиденного.

«У вас превосходная фантазия», «Ждите ответочку», «Второй день смотрю без остановки», — пишут они в комментариях.

Но нашлись и те, кто стал читать нотации.

«Нельзя так про папу говорить. Нужно ценить каждую минуту с ним, чтобы потом не жалели», — заметил один из фолловеров.

Однако исполнитель не растерялся и выразил сожаление о том, что природа обделила этого человека чувством юмора.