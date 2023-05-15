Сын Сумишевского, который не живет с отцом, растет милейшим ребенком (фото)

Сын Ярослава Сумишевского Мирослав появился на свет в 2017 году. Мальчик воспитывался в любящей семье, но два года назад его жизнь полностью изменилась. В автомобильной аварии скончалась супруга артиста Наталья Бородкина.

С того времени мальчик живет со своей бабушкой. Как признается артист, он не успевает уделять должное внимание сыну, поэтому попросил родственников о помощи. И все свободное от работы и гастролей время Сумишевский тратит именно на своего наследника.

О жизни Мирослава музыкант регулярно рассказывает в своих социальных сетях. Например, недавно он поделился трогательным видео со дня рождения сына, которое растрогало его подписчиков. Как отмечают фанаты, мальчик растет очень милым ребенком и унаследовал от отца его харизму.