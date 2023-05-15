Сын Стеблова ушел в монастырь, а ведь из-за его красоты девушки сходили с ума

Евгений Стеблов прожил с первой женой 38 лет и вырастил единственного сына Сергея. Звездный наследник пошел по стопам отца и освоил актерскую профессию. Но неожиданно раз и навсегда отказался от всего, что имел.

Сергей был не только актером, но и режиссером, а также продюсером. Вдобавок к этому он претендовал на звание мачо и секс-символа. Из-за его красоты девушки сходили с ума, но все это не волновало Стеблова-младшего.

После смерти матери он принял твердое решение, которое шокировало его родных. В 2010 году актер оставил отцу записку, в которой рассказал, что ушел в монастырь. Как пишет издание «Аргументы и факты», наследник Евгения Юрьевича хотел и раньше посвятить себя служению Богу, но боялся последствий.

«При жизни мамы я не решался, ее это убило бы», — уточнил Сергей в послании отцу.

Со временем Стеблов смирился с выбором сына. В одном из интервью актер признался, что его наследник находится на своем месте.