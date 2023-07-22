Сын стал бояться отца: происходящее в семье Газманова больше не секрет

Родион Газманов пошел по стопам своего отца и также занялся сольной карьерой. Музыкант уже выпустил два полноформатных альбома и десятки синглов, а его концерты проходят с неизменным успехом. При этом его отец Олег Газманов никогда не щадил своего наследника, разбирая его творчество.

По словам самого Родиона, прославленный артист всегда относился к нему со строгостью. Он активно критиковал сына, когда тот давал послушать ему собственную музыку, из-за чего у того развился психологический барьер.

«Отец обязательно найдет, до чего докопаться и к чему придраться», — рассказал артист.

Из-за такого давления Родион даже был вынужден пойти на хитрость. Он начал показывать отцу уже готовые композиции, которые были представлены публике. И в них уже нельзя внести никакие изменения, поэтому критика отца не так сильно его задевает.