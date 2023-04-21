«Сын» Спартака Мишулина бесследно пропал с ТВ: что творится с самозванцем Еремеевым

Имя Тимура Еремеева прогремело на всю страну несколько лет назад. Популярный артист заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина, а ДНК тест подтвердил родство на 99,99%. Сразу же после этого он оказался одним из главных героев в популярных ток-шоу.

Череда скандалов положительно сказалась на карьере артиста, который раньше играл преимущественно в сериалах. Так, он стал ведущим программы «Когда все дома» и заменил Дмитрия Шепелева в шоу «На самом деле».

Однако со временем «сын» Мишулина начал все реже и реже появляться на экранах. Он ушел из передачи «На самом деле» и прекратил сотрудничать с другими проектами.

Обеспокоенные фанаты попытались узнать новости из жизни Еремеева, завалив его вопросами в социальных сетях. Однако звезда экрана уклончиво ответил, что скоро вновь появится на телевидении, но не уточнил, когда и в каком именно проекте, что породило волну слухов. Некоторые поклонники уверены, что артист теперь посвящает все силы семье. Другие же считают, что родственники Мишулина смогли опровергнуть результаты ДНК-теста, а из-за этого скандала артист был вынужден завершить карьеру.