Сын советского иностранца затмил отца: только взгляните на него

Литовский актер Регимантас Адомайтис известен по многим советским картинам. Огромную славу ему принес фильм «Трест, который лопнул». В нем актер сыграл с Николаем Караченцовым и Владимиром Басовым. Так Адомайтис стал одним из любимых иностранных артистов публики, а женщины его просто обожали.

По стопам Регимантаса пошел его сын Гедиминас. Он тоже стал актером и снялся в таких нашумевших картинах, как «Не время умирать», «Безмолвный свидетель» и «Корона».

По красоте Гедиминас даже превзошел своего видного и статного отца. Адомайтис-младший обладает эффектной внешностью: точеные скулы, пронзительный взгляд, мужественные черты лица. Неудивительно, что актера тоже обожают миллионы женщин.

Гедиминас является средним сыном Адомайтиса и его единственной жены Эугении Байорите. У актера также есть старший и младший братья, но они не связали свою жизнь с кино.

Самого Регимантаса не стало в прошлом году. Он скончался в 85 лет после долгой болезни.