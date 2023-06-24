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Сын советского иностранца затмил отца: только взгляните на него

24 июня 2023 06:15
Сын советского иностранца затмил отца: только взгляните на него

Стал завидным красавцем.

Литовский актер Регимантас Адомайтис известен по многим советским картинам. Огромную славу ему принес фильм «Трест, который лопнул». В нем актер сыграл с Николаем Караченцовым и Владимиром Басовым. Так Адомайтис стал одним из любимых иностранных артистов публики, а женщины его просто обожали.

По стопам Регимантаса пошел его сын Гедиминас. Он тоже стал актером и снялся в таких нашумевших картинах, как «Не время умирать», «Безмолвный свидетель» и «Корона».

По красоте Гедиминас даже превзошел своего видного и статного отца. Адомайтис-младший обладает эффектной внешностью: точеные скулы, пронзительный взгляд, мужественные черты лица. Неудивительно, что актера тоже обожают миллионы женщин.

Гедиминас является средним сыном Адомайтиса и его единственной жены Эугении Байорите. У актера также есть старший и младший братья, но они не связали свою жизнь с кино.

Самого Регимантаса не стало в прошлом году. Он скончался в 85 лет после долгой болезни.

Сын советского иностранца затмил отца: только взгляните на него
Фото: Кадр из фильма «Трест, который лопнул» (1982), кадр из фильма «Хрусталёв» (2017)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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