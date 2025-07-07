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Сын Сон Джин Ву в «Поднятии уровня в одиночку» никогда не сможет стать сильнее отца — и в манхве объяснили, почему

7 июля 2025 07:58
Сын Сон Джин Ву в «Поднятии уровня в одиночку» никогда не сможет стать сильнее отца — и в манхве объяснили, почему

Стать вторым самым сильным существом во вселенной — это запросто. Но выше уже не прыгнуть.

В «Рагнароке», продолжении «Поднятия уровня в одиночку», сила Су Хо — сына великого Сон Джин Ву — быстро растёт. Он прошёл жестокую тренировку в пространстве под названием «Учебник», где сразился с легендарными тенями отца — Игрисом, Беллионом и даже Беру. Он победил их всех, что уже делает его невероятно сильным бойцом — не хуже обычного S-рангового охотника. Но есть нюанс.

Сон Джин Ву — уже не просто охотник, а сущность, существующая вне времени и пространства, способная менять реальность и сражаться с космическими божествами. Су Хо, как бы ни старался, пока что лишь человек. Даже если он станет Монархом, повторить путь отца ему будет невероятно сложно.

Су Хо быстро прогрессирует и способен обогнать Джин Ву на ранних этапах. Но чтобы превзойти его по-настоящему, одного происхождения и силы воли мало — нужно выйти за пределы человеческой природы. А пока это невозможно.

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Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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2 комментария
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