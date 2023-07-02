Сын Шукшина из «Мужского разговора» пропал с экранов не просто так: вот что с ним стало

Фильм «Мужской разговор» полюбился зрителям во многом благодаря блестящему актерскому составу. Одну из главных ролей исполнил 15-летний Коля Яхонтов.

После выхода картины в свет в парня были влюблены тысячи школьниц по всей стране, но увидеть своего кумира еще раз они не смогли. После яркой роли Яхонтов больше никогда не снимался в кино. Сегодня бывшему актеру уже 70 лет. «Экспресс газета» узнала, как сложилась его жизнь.

Оказалось, что Николай Яхонтов получил образование переводчика.

За свою жизнь он объездил весь Ближний Восток и даже работал в Египте прямо во время войны Судного дня.

Николай Николаевич построил успешную карьеру, стал советником посла России в Египте, возглавил Росзарубежцентр. Под руководством бывшего актера Российский центр науки и культуры стал одним из крупнейших зарубежных культурных учреждений на Ближнем Востоке.

В личной жизни у Яхонтова тоже все хорошо. В Москве у него двое взрослых детей, а в Египте с ним любимая жена и внучка Катя. Девочка живет под присмотром бабушки с дедушкой и готовится пойти в первый класс каирской школы.