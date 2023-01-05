Сын Шерлока Холмса отсидел в тюрьме 8 лет: россияне будут в шоке за что

Борис, сын Василия Ливанова, появился на свет в 1974 году. Еще в юные годы наследник знаменитости открыл в себе актерский талант, и многие были уверены, что он пойдет по стопам своих прославленных отца и деда, но жизнь Бориса сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что еще в молодости Борис начал злоупотреблять алкоголем. Находясь в состоянии опьянения, он становился весьма агрессивным. Из-за этого его мать Елена даже написала на сына заявление в полицию, ведь беспокоилась за свою жизнь.

В итоге беспокойства родных оказались оправданны. В 2009 году он стал виновником гибели своего знакомого Игоря Хромова. Во время застолья Борис с друзьями решил отправиться за дополнительными напитками, что не понравилось Игорю, который выбежал на них с ножом. В завязавшейся драке преимущество оказалось у Бориса, который нанес несколько ранений своему товарищу.

Суд признал Ливанова виновным и отправил на 8 лет в колонию строгого режима. На свободу Борис вышел в 2014 году и теперь изо всех сил пытается быть отличным мужем и прекрасным отцом для своей дочери Евы, а также занимается кинематографом.