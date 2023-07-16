Сын Сергея Жукова вызвал горячие споры в Сети: одни умиляются, другие ругают

Сыну Сергея Жукова Энджелу уже исполнилось 13 лет. Мальчик растет красивым и талантливым: он уже записывает собственные песни и снимается в кино. Новые фото Энджела вызвали в Сети бурное обсуждение.

От родителей мальчик унаследовал любовь к творчеству. Еще в 11 лет он выпустил свою первую сольную песню, а в последние пару лет начал свою карьеру в кино. Жуков-младший снялся в картинах «Артек. Большое путешествие» и «Плюшевый Бум!», а также озвучил мультфильм «Новая игрушка».

Пользователи Сети отмечают, как сильно Энджел похож на родителей. От мамы, певицы Регины Бурд, он унаследовал черты лица и пышную шевелюру, а от отца — круглые щеки и упитанное телосложение. Поклонники артистов восхищаются тем, каким красивым растет парень. Но нашлись и те, кто посчитал внешность Энджела слишком женственной. Добавляет негативных комментариев и необычное имя мальчика.