Сын Сергея Есенина прославился так, что отец позавидовал бы: в СССР знал каждый

У поэта Сергея Есенина было четверо детей. Судьба каждого из них была сложной, но одному из сыновей удалось добиться много и даже прославиться. В какой-то момент в СССР его знали лучше, чем отца.

Константин был третьим ребенком поэтому и самым нелюбимым из всех. Из-за темных волос и глаз мальчика Сергей долго подозревал, что его жена Зинаида родила ребенка от кого-то другого — в то время их отношения уже охладели. С детства мальчик знал, что сестру Таню отец любит больше.

Забыть о переживаниях ребенку помогало его хобби — футбол. Еще мальчишкой Константин собирал статистику по всем матчам, а когда вырос стал известным на всю страну спортивным обозревателем и даже написал пару книг, тоже о футболе.

Однажды его сестру Татьяну спросили в аэропорту, не является ли она родственницей футбольного обозревателя Есенина. Тогда женщина сказала брату: «Ты стал популярнее, чем отец».