Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сын Сэма Селезнева из «Дома-2» вызвал переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Сын Сэма Селезнева из «Дома-2» вызвал переполох в Сети: вот почему народ в шоке

23 июля 2023 20:45
Сын Сэма Селезнева из «Дома-2» вызвал переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Объяснить это можно лишь чудесами генетики.

Сэм Селезнев был одним из долгожителей «Дома-2». Яркий темнокожий участник пробыл на проекте почти четыре года и даже выиграл квартиру в Москве.

Селезнев покинул телестройку вместе со своей возлюбленной Анастасией Дашко. Однако за периметром пара не смогла сохранить отношения и вскоре распалась. Ходили слухи, что Сэм поднимал руку на Дашко. Это расставание стало шоком для всех, ведь их союз считался одним из самых крепких на проекте.

После расставания с Анастасией Селезнев несколько лет был один. Затем он встретил свою будущую супругу Юлю, с которой семь лет прожил в гражданском браке. Лишь когда у них появился сын, звезда «Дома-2» решился на поход в ЗАГС.

Сэм нередко делится семейными фото в соцсетях. Публика не может поверить своим глазам, глядя на отпрыска Селезнева: мальчик унаследовал черты отца, однако у него абсолютно светлая кожа, как у матери. Объяснить это можно только чудесами генетики.

Сэм не собирается останавливаться на достигнутом. Он мечтает еще о двоих детях.

Сын Сэма Селезнева из «Дома-2» вызвал переполох в Сети: вот почему народ в шоке
Фото: Кадр из шоу «Бородина против Бузовой», кадр из шоу «Дом-2», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше