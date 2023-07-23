Сын Сэма Селезнева из «Дома-2» вызвал переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Сэм Селезнев был одним из долгожителей «Дома-2». Яркий темнокожий участник пробыл на проекте почти четыре года и даже выиграл квартиру в Москве.

Селезнев покинул телестройку вместе со своей возлюбленной Анастасией Дашко. Однако за периметром пара не смогла сохранить отношения и вскоре распалась. Ходили слухи, что Сэм поднимал руку на Дашко. Это расставание стало шоком для всех, ведь их союз считался одним из самых крепких на проекте.

После расставания с Анастасией Селезнев несколько лет был один. Затем он встретил свою будущую супругу Юлю, с которой семь лет прожил в гражданском браке. Лишь когда у них появился сын, звезда «Дома-2» решился на поход в ЗАГС.

Сэм нередко делится семейными фото в соцсетях. Публика не может поверить своим глазам, глядя на отпрыска Селезнева: мальчик унаследовал черты отца, однако у него абсолютно светлая кожа, как у матери. Объяснить это можно только чудесами генетики.

Сэм не собирается останавливаться на достигнутом. Он мечтает еще о двоих детях.