Сын Саши Белого из милого малыша превратился в брутала: его как будто подменили

Главный успех на карьерном пути Игоря Виноградова случился, когда тому было всего лишь шесть лет. Именно юный артист исполнил роль сына Саши Белого в криминальной драме «Бригада». Роль принесла ребенку успех, а после выхода сериала он продолжил свою карьеру.

Однако Виноградов успел сняться еще в нескольких проектах и уже во взрослом возрасте решил переквалифицироваться. Сейчас бывшая звезда экрана трудится реквизитором на съемках отечественных шоу и больше не появляется на экране.

Прошедшие годы, как оказалось, заметно сказались на его внешности. Несколько лет назад он появился в социальных сетях Сергея Безрукова, с которым встретился во время работы над одним из проектов.

Русый мальчик с лучезарной улыбкой, как с удивлением отметили подписчики артиста, с годами отрастил щетину, и в нем теперь уже не узнать юного героя «Бригады». По словам поклонников сериала, 29-летний Виноградов выглядит совершенно другим человеком и давно потерял свое детское обаяние.