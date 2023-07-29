Сын с особенностями: Серебряков стеснялся говорить правду о семье, но это сделали за него

Прославившийся после роли в «Жмурках» Алексей Серебряков уже более десяти лет живет в Канаде. Но сам он никогда конкретно не объяснял причину эмиграции. За это на актера нередко обрушивался целый шквал критики. И это несмотря на то, что и он, и его супруга Мария регулярно прилетали в Россию.

Алексей Серебряков продолжал сниматься в родной стране и на нападки недоброжелателей не отвечал. За коллегу и друга тогда вступилась Алена Хмельницкая. Она пролила свет на отъезд актера и объяснила, что его эмиграция была вынужденной.

Дело в том, что Алексей Серебряков с супругой воспитывают троих детей. И один из сыновей пары, по словам, Хмельницкой, особенный. А в Канаду семья поехала, потому что там среда больше адаптирована для детей с подобными заболеваниями. А актер и его супруга очень хотели, чтобы сын получил образование и имел полноценную жизнь.