Сын Рудковской от Батурина выглядит старше матери: фото пугают

Яна Рудковская является многодетной матерью. Официально у продюсера четверо наследников: двое сыновей от экс-супруга Виктора Батурина и двое — от Евгения Плющенко.

В прошлом браке Рудковская родила мальчика, которого назвала Николаем. Также Яна усыновила Андрея — старшего ребенка Батурина от предыдущего союза. Сегодня кровный наследник Рудковской и ее бывшего уже взрослый парень, который может похвастаться личными успехами.

21-летний Николай окончил МГИМО с красным дипломом. Мать невероятно гордится своим сыном, от которого она не ожидала таких результатов. Недавно 48-летняя Рудковская поделилась совместным снимком с Николаем и привлекала внимание общественности.

На фото Яна выглядела моложе своего юного сына, что сильно напугало фанатов. Продюсер явно переборщила с фотошопом, замазав все морщины и неровности кожи. Эта неестественность превратила Рудковскую в безжизненную куклу. Непонятно, кого хотела обмануть Яна, ведь ее возраст и так всем известен.