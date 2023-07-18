Сын Робака с раннего детства снимается в кино: его обожают зрители, но ни о чем не догадываются
Актеру прочат большое будущее.
Александр Робак успел стать многодетным отцом. Многие россияне не знают, что один из трех сыновей артиста пошел по его стопам. С ранних лет он снимается в кино и уже имеет свою армию поклонников.
Арсению Робаку 28 лет, он окончил Школу-студию МХАТ. Сегодня фильмография звездного наследника насчитывает больше 30 проектов. Любопытно, что в последнее время режиссеры балуют актера главными ролями. К тому же он играет в театре.
Зрители любят Арсения не только за его драматический талант, но и за привлекательную внешность. Многие признаются, что скучают по такому типажу, каким может похвастаться Робак-младший. По мнению фанатов, он рожден, чтобы играть положительных персонажей.
«Приятная, добрая позитивная внешность Арсения располагает к положительным эмоциям», «Доброе выражение лица, надежность и спокойствие. Нам необходимы положительные лица и герои», «Как актер он очень хорош», — восхищаются знаменитостью в Сети.