Сын Ретта Батлера, которого актер не дождался: посмотрите, какой получился красавец

Кларк Гейбл, известный по роли Ретта Батлера из «Унесенных ветром», слыл тем еще ловеласом. Только официальных жен у красавца-артиста было пять. Несмотря на такую любвеобильность, большим количеством наследников звезда экрана так и не обзавелся.

У знаменитости было двое детей — внебрачная дочь Джуди Льюис, рожденная Лореттой Янг, а также сын Джон, появившийся на свет в пятом браке артиста. Увидеть своего наследника Гейблу было не суждено.

В ноябре 1960 года, за четыре месяца до родов жены Кей Спрекелс, король Голливуда скончался в больнице от сердечного приступа. Секс-символ так и не узнал, что его единственный сын вырос знойным красавцем. В молодости наследник знаменитости был невероятно очарователен. Джон стал гонщиком, а также попробовал повторить успех отца в кино. Впрочем, действительно значимых и ярких ролей так и не сыграл.

У Джона появилось двое детей — дочь Кейли и сын Кларк Джеймс. Оба пошли по стопам прославленного дедушки. Однако судьба внука Гейбла оказалась трагичной. В возрасте 30 лет он неожиданно скончался во сне.