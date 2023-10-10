Сын решился на громкое признание о первой семье Табакова: ради денег готовы на все

Вся семья покойного Олега Табакова — это творческие люди. Обе супруги — известные артистки, старшая дочь Александра является телеведущей, младший сын Павел покоряет кинематограф. Первенец актера Антон также сыграл несколько десятков ролей в кино, но в XXI веке актер почти не снимается.

Зрители запомнили звездного наследника благодаря фильмам «Тимур и его команда», «Опасный возраст» и «Сказки старого волшебника». Однако Табаков предпочел актерской карьере ресторанный бизнес. Сын знаменитого артиста много лет жил во Франции и вернулся в Россию лишь тогда, когда его отцу стало совсем невмоготу.

Антон Табаков признается: его никогда не привлекали сцена или съемочная площадка. В юности гонорары вчерашнего школьника превышали доходы матери, парень снимался ради денег. Когда молодой человек нашел более перспективную нишу, он оставил кино, как пишет «Экспресс газета».