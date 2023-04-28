Сын Пугачевой растет копией известного мужчины: игнорировать очевидное невозможно

Двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году. Наследники Аллы Пугачевой растут на глазах миллионов поклонников, и некоторые из них отмечают весьма неожиданные перемены во внешности сына артистки.

По мнению пользователей Сети, Гарри с годами становится похож не на своих родителей. Мальчик, как отмечают фанаты, унаследовал черты Филиппа Киркорова, четвертого супруга певицы, и со временем их сходство становится все очевиднее. Особенно это заметно во взгляде мальчика.

Подписчики не устают делиться своими предположениями в социальных сетях и не стесняются задавать провокационные вопросы, но Пугачева старательно игнорирует эти домыслы. Не комментирует слухи и сам Киркоров, который последние годы не поддерживает связь с Примадонной и старается не комментировать их отношения.