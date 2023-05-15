Сын пропавшего с экранов «рыцаря» из 90-х вырос красавцем: весь в мать

Александр Кознов был актером, подающим большие надежды, и в 90-е годы ему удалось реализовать свой потенциал. Он снялся в картинах «Рыцарский замок» и «Приключения Квентина Дорварда».

Работа над этими фильмами принесла ему популярность и безоговорочную любовь зрителей. Но стоит отметить, что такой успех был отчасти обусловлен яркой внешностью артиста. У него были прямой острый нос, волевой подбородок и большие карие глаза. Такой привлекательный молодой человек как никто другой подходил для роли средневекового отважного рыцаря. Тем не менее о нем вскоре забыли.

Впрочем, артист нашел утешение в кругу семьи. Вместе с возлюбленной он воспитывал сына. Сейчас наследник актера уже возмужал и стал настоящим красавцем. Черты лица он унаследовал от своей обворожительной матери. У юноши выразительные брови, аккуратный носик и острый подбородок.