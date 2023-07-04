Сын Прилучного от Муцениеце растет копией этой женщины: поразительное сходство (фото)

Поклонники с интересом наблюдают за тем, как растут дети Павла Прилучного от Агаты Муцениеце. Бывшая супруга «мажора» активна в социальных сетях и часто показывает дочь Мию и сына Тимофея любопытным интернет-пользователям.

На странице актрисы появилось несколько семейных фото и видео, которые произвели фурор. Артистка с радостью сообщила фанатам, что к ней в гости приехала мама — Нонна Николаевна — и племянница Аманда.

И если ранее фолловеры спорили, на кого больше похож Тимофей — на отца или мать, то теперь разногласий ни у кого не возникает. Подписчики Агаты пришли к выводу о том, что мальчик растет полной копией своей бабушки. Их поразительное сходство никого не оставит равнодушным.

Добавим, что после развода с Агатой Прилучный принимает активное участие в жизни своих наследников. При этом актер уже создал новую семью. В прошлом году он женился на молодой коллеге по цеху — Зепюр Брутян. Супруги успели стать родителями — артистка подарила мужу сына Микаэля.