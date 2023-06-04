Сын Преснякова сказал про Подольскую такое, что народ катался по полу от смеха

Певица узнала о себе много нового.

Отношения Натальи Подольской со старшим сыном от Владимира Преснякова не перестают удивлять. Не успела артистка признаться, что считает семилетнего Артема абьюзером, как звездный наследник невольно раскрыл о своей маме шокирующие подробности.

По случаю Дня защиты детей певица записала видео с сыном для социальных сетей. В ролике Подольская спрашивает первенца, от кого, по его мнению, нужно в первую очередь защищать всех детей.

«От мамы!» — с ходу выпалил Артем.

От таких откровений мальчика подписчики знаменитости катались по полу от смеха.

«Ну выдал так выдал», «Я тебя от нее защищу, обещаю», «Молодец, правду сказал!», «Спасибо, настроение на весь день», — написали фолловеры в комментариях.

Подольская же забавный выпад Артема в свой адрес никак не прокомментировала. Прежде исполнительница жаловалась на непростой характер сына. По словам знаменитости, мальчик требует слишком много внимания к себе.