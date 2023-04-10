Сын постарался: ахнете, когда увидите невестку Фандеры (фото)

Иван Янковский, сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, долго искал женщину, с которой планировал связать жизнь. Каково же было удивление поклонников, когда избранница молодого артиста Диана Пожарская оказалась копией его матери.

«Похожа на маму Вани. Очень красивая», «Пожар!», «Красивая, солнечная Ди!» — фанаты звездного семейства вынесли свой вердикт.

Такое сверхъестественное сходство действительно встречается редко. Телосложение и тип фигуры идентичны. Те же высокие скулы и тот же утонченный профиль. Тот же магнетизм во взгляде и та же слегка вычурная линия рта. Невестка выглядит абсолютной копией своей титулованной свекрови. Многие комментаторы также сравнивали супругу Янковского-младшего с Покахонтас. Они предположили, что ее родители очень любили друг друга, раз у них появилась такая красивая дочь.