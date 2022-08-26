Сын Подольской и Преснякова сквернословит при всех: пришлось обратиться к психологу

Старший наследник Натальи Подольской и Владимира Преснякова, семилетний Артемий, показал себя не с лучшей стороны. Сын музыкантов начал грубо выражаться, причем часто делает это в собственный адрес.

Например, не так давно Артемий назвал себя «тупым». Это обеспокоило психолога Анну Завгородневу. Специалист призвала Подольскую и Преснякова не сидеть сложа руки, а срочно обратить внимание на своего ребенка, поскольку у его поведения есть серьезные причины.

Эксперт уточнила, что дети в возрасте Артемия могут использовать в своей речи бранные слова, поскольку испытали разочарование в чем-то. Зачастую это связано с неоправданными надеждами: ребенок надеялся добиться успеха в чем-либо, однако его ждал провал.

Решить эту проблему можно, если во всем поддерживать своего ребенка. «Я бы чаще хвалила за попытки, даже если у него ничего не получается. Подбадривала бы», — подытожила Завгороднева в беседе с порталом «Городовой ».