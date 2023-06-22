Сын отсидел, дочь пропала: как живут близкие Чикатило после главного позора в жизни

Андрей Чикатило был казнен зимой 1994 года. У самого жестокого маньяка СССР осталась семья, которая вряд ли когда-либо отмоется от грязной славы.

Убийца слыл примерным семьянином; он был женат на Феодосии Одначевой. Супруга маньяка до последнего не верила, что он мог совершить столь ужасные преступления. Согласилась она с этим лишь после того, как своими глазами увидела, как Чикатило раскрывает следствию подробности одного из своих убийств. После этого она сменила фамилию и уехала в другой город. В 2005 году Феодосия скончалась.

В браке с Чикатило она родила двоих детей — дочь Людмилу и сына Юрия. Наследница маньяка является единственным человеком в семье, кто видел его странные наклонности. Общение с родителем она прервала задолго до ареста. Людмила узнала, что Чикатило пристает к собственному внуку — ее маленькому сыну. После этого она навсегда отреклась от отца.

Впоследствии Людмила вышла замуж и родила дочь. Что касается общения с прессой, то дочь Чикатило пропала с радаров. Она наотрез отказывается выходить на связь с журналистами и желает вычеркнуть из памяти все, что связано с ее прошлым.

Юрий также женат и воспитывает двоих детей. В отличие от сестры, он уверен, что отцу приписали чужие преступления. И все же от фамилии родителя отказался и стал Мирошниченко.

Жизнь Юрия связана с криминалом: он занимался грабежами, а также был обвинен в покушении на убийство. За решеткой мужчина провел 12 лет своей жизни и никогда не скрывал, что является родственником Чикатило. Более того, он намерен на этом разбогатеть.

Юрий планирует переехать в США. Сын Чикатило верит, что сможет заработать целое состояние на истории отца-маньяка.