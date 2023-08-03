Сын невесты Киркорова растет копией Мартина: факт очевиден как дважды два

В последнее время в Сети активно обсуждают отношения Филиппа Киркорова с дизайнером Аникой Керимовой. Их часто замечают в компании друг друга, а некоторые поговаривают, что король российской поп-музыки планирует сделать возлюбленной предложение руки и сердца.

Но внимание публики привлекло кое-что еще. Сын Аники Мурат поразительно напоминает Мартина Киркорова. Оба мальчика достаточно смуглые, с пышными темными кудрями и внешне очень похожи на Филиппа Бедросовича. Сама Аника также темноволосая красотка, но мальчик кажется и смуглее, и кудрявее мамы.

Возможно, малыш просто пошел в отца, но о нем Керимова никогда не рассказывала. Была ли девушка замужем и от кого родила ребенка, она держит в секрете. Пользователи считают, что дело тут нечисто. Хотя не исключено, что вся история — это просто пиар расчетливой девушки.