Сын Мордюковой и Тихонова был известен на всю страну, но его стыдились родители: дело вот в чем

Нонна Мордюкова хотела, чтобы ее сын от Вячеслава Тихонова стал актером. Владимир мечтал о карьере юриста, но все же снялся в нескольких проектах. Своим наследником супруги не гордились. Напротив, они стыдились его.

Съемки в кино артист совмещал с работой в театре. Вскоре Тихонов-младший стал известен на всю страну. Он успешно выступал, ездил с гастролями, но не мог избежать сравнений с родителями. Переплюнуть их звезда не мог и начал глушить стресс с помощью алкоголя и запрещенных препаратов.

Какое-то время пагубную зависимость удавалось скрывать, но долго утаивать подобные вещи невозможно. Актриса изо всех сил старалась помочь своему ребенку выбраться из пропасти. И все же спасти его не смогла.

Тихонов-младший скончался от интоксикации. Мордюкова винила в случившемся себя, считая, что слишком много работала и слишком мало уделяла времени сыну.