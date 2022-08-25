Сын мог погибнуть: Меган Маркл приподняла завесу тайны над «королевской» жизнью

Меган Маркл впервые рассказала о том, какая опасность нависла в прошлом над ее сыном Арчи. На откровения она решилась в выпуске подкаста «Архетипы », который начала вести на платформе Spotify. Вместе с давней подругой, спортсменкой Сереной Уильямс, Маркл обсудила проблемы материнства и заодно поделилась страшным эпизодом из «королевской» жизни.

Оказалось, что ее сын чуть не погиб при пожаре. Все случилось в 2019 году, когда Меган и Гарри совершали королевский визит в Африку. Арчи на тот месяц было всего несколько месяцев, поэтому герцогиня Сассекская была вынуждена взять его с собой. Вместе с ними полетела и няня мальчика Лорен.

В первый же вечер Меган должна была выступать в другом городе. Арчи заснул, поэтому няня решила спуститься в столовую и перекусить. Лорен не решилась оставить мальчика одного в комнате и осторожно перенесла его вниз по лестнице с собой. Этот поступок спас Арчи жизнь, ведь обогреватель, стоявший в детской, вспыхнул. Детекторов дыма в комнате не было. Только после того, как запах гари разнесся по дому, пожар начали тушить. К счастью, никто не пострадал.

Экстренные новости о пожаре в резиденции Меган передали прямо во время выступления. Она призналась, что до сих пор помнит тот ужас, который сковал ее из-за неизвестности.