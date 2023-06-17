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Киноафиша Статьи Сын Меладзе растет копией влиятельного мужчины: Джанабаева даже не отрицает очевидное

Сын Меладзе растет копией влиятельного мужчины: Джанабаева даже не отрицает очевидное

17 июня 2023 20:00
Сын Меладзе растет копией влиятельного мужчины: Джанабаева даже не отрицает очевидное

Артистка сделала откровенное признание.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе много лет скрывали свой роман. Певец жил на две семьи, но в итоге оставил супругу Ирину и трех дочерей, чтобы жениться на любовнице.

Сегодня пара воспитывает троих детей — сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату. Лица своих наследников супруги первое время прятали, но теперь в Сети можно увидеть их фотографии.

Удивительно, но факт: Лука, появившийся на свет в 2014 году, растет копией влиятельного мужчины, и это вовсе не его отец. Многие обращают внимание на поразительное сходство мальчика с его дядей — известным композитором и музыкантом Константином Меладзе.

«Я подумала, на фото — Костя. Когда он был маленьким, я его таким запомнила», — гласит один из комментариев под постом Джанабаевой.

Артистка охотно согласилась с этим утверждением.

Сын Меладзе растет копией влиятельного мужчины: Джанабаева даже не отрицает очевидное

«Да, похожи», — не стала отрицать очевидное экс-солистка «ВИА Гры».

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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