Сын Меладзе растет копией влиятельного мужчины: Джанабаева даже не отрицает очевидное

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе много лет скрывали свой роман. Певец жил на две семьи, но в итоге оставил супругу Ирину и трех дочерей, чтобы жениться на любовнице.

Сегодня пара воспитывает троих детей — сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату. Лица своих наследников супруги первое время прятали, но теперь в Сети можно увидеть их фотографии.

Удивительно, но факт: Лука, появившийся на свет в 2014 году, растет копией влиятельного мужчины, и это вовсе не его отец. Многие обращают внимание на поразительное сходство мальчика с его дядей — известным композитором и музыкантом Константином Меладзе.

«Я подумала, на фото — Костя. Когда он был маленьким, я его таким запомнила», — гласит один из комментариев под постом Джанабаевой.

Артистка охотно согласилась с этим утверждением.