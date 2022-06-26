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Сын Маслякова вскрыл правду о работе в КВН: «Не было выбора»

26 июня 2022 11:32
Сын Маслякова вскрыл правду о работе в КВН: «Не было выбора»

Даже образование ведущий получил для галочки.

Большинство поклонников КВН уверено, что сын Александра Маслякова однажды унаследует пост ведущего и продолжит семейное дело. Однако мало кто из них задумывался, действительно ли Масляков-младший хотел связать жизнь с «Клубом веселых и находчивых».

«У меня не было сознательного выбора быть в КВН. Просто все сложилось именно так, а как долго будет продолжаться — я не знаю», — признался Александр в интервью «АиФ».

Хотя с работой все сложилось само самой, он все-таки получил высшее образование, по его же словам, «для галочки». Будучи по специальности дипломатом, Масляков-младший защитил диссертацию, в чем ему, возможно, помогла знаменитая фамилия.

Во всяком случае, отрицать этого Александр не стал, лишь отметил, что сталкивался с разным отношением к себе — зачастую положительным. Но несмотря на высшее образование, отказываться от КВН ведущий не намерен, напротив, теперь уже осознанно хочет остаться на ТВ.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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