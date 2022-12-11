Сын Мадонны бежал из Америки: узнав причину, ему посочувствует каждый

Мадонна успела не только построить головокружительную сольную карьеру, но и стать многодетной матерью. Впрочем, с ролью родительницы она справляется куда хуже, чем с ролью королевы поп-сцены.

В качестве доказательства можно привести тот факт, что певица не общается со своим 23-летним сыном от Гая Ричи — Рокки. Звездный наследник попросту сбежал от матери куда подальше. На это у него было сразу две причины.

Первая заключалась в том, что Рокки не мог спокойно смотреть на выходки Мадонны. В свои 64 года исполнительница пустилась во все тяжкие. Она постоянно обнажается на публике, которую шокирует своей изменившейся не в лучшую сторону внешностью. Сыну знаменитости надоело краснеть из-за ее выходок и постоянно отвечать на вопросы журналистов о состоянии эпатажной родительницы.

Вторая причина кроется в постоянном стремлении Мадонны контролировать Рокки. В свое время артистка злоупотребляла запрещенными препаратами, поэтому она всерьез опасается того, что ее ребенка настигнет та же участь. Слишком навязчивый контроль матери и заставил звездного наследника собрать вещи и отправиться за океан к своему отцу, который не считает нужным досаждать ему своей опекой.