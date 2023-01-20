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Киноафиша Статьи Сын «любовницы» принца Гарри свел всех с ума: ахнете, увидев его лицо (фото)

Сын «любовницы» принца Гарри свел всех с ума: ахнете, увидев его лицо (фото)

20 января 2023 14:30
Сын «любовницы» принца Гарри свел всех с ума: ахнете, увидев его лицо (фото)

Звездный наследник похож на ангела.

В своей книге «Запасной» принц Гарри спровоцировал слухи о связи с Элизабет Херли. Герцог Сассекский признался, что лишился невинности с женщиной, которая была гораздо старше его, а случилось все в загородном поместье. Фанаты тут же решили, что известная актриса идеально подходит под описание любовницы внука Елизаветы II.

Между тем Херли лишь рассмеялась в ответ на подобные домыслы. Известно, что у звезды экрана были отношения с американским бизнесменом Стивом Бингом, от которого она родила сына Дэмиана.

Сын «любовницы» принца Гарри свел всех с ума: ахнете, увидев его лицо (фото)

Звездный наследник жил с матерью и вырос настоящим красавчиком. Недавно актриса вышла в свет вместе с сыном — они побывали на очередной премьере Cirque Du Soleil. В тот вечер Дэмиан свел с ума всех.

Юноша на голову выше своей звездной матери и может похвастаться необычной внешностью. У него правильные черты лица и длинные волосы, делающие его образ невероятно привлекательным. Неудивительно, что 20-летний Дэмиан строит модельную карьеру и снимается в кино.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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