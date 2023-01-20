Сын «любовницы» принца Гарри свел всех с ума: ахнете, увидев его лицо (фото)

В своей книге «Запасной» принц Гарри спровоцировал слухи о связи с Элизабет Херли. Герцог Сассекский признался, что лишился невинности с женщиной, которая была гораздо старше его, а случилось все в загородном поместье. Фанаты тут же решили, что известная актриса идеально подходит под описание любовницы внука Елизаветы II.

Между тем Херли лишь рассмеялась в ответ на подобные домыслы. Известно, что у звезды экрана были отношения с американским бизнесменом Стивом Бингом, от которого она родила сына Дэмиана.

Звездный наследник жил с матерью и вырос настоящим красавчиком. Недавно актриса вышла в свет вместе с сыном — они побывали на очередной премьере Cirque Du Soleil. В тот вечер Дэмиан свел с ума всех.

Юноша на голову выше своей звездной матери и может похвастаться необычной внешностью. У него правильные черты лица и длинные волосы, делающие его образ невероятно привлекательным. Неудивительно, что 20-летний Дэмиан строит модельную карьеру и снимается в кино.