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Киноафиша Статьи Сын Лазарева растет копией известного певца: скрывать очевидное все сложнее

Сын Лазарева растет копией известного певца: скрывать очевидное все сложнее

4 сентября 2023 11:00
Сын Лазарева растет копией известного певца: скрывать очевидное все сложнее

Мальчик становится статным красавцем.

Сергей Лазарев сознательно выбрал путь отца-одиночки. Музыкант воспитывает сына и дочь, которых ему родила суррогатная мать. Звездные отпрыски часто появляются в соцсетях знаменитого отца.

Поклонники пытаются вычислить по внешности детей, кто же их биологическая мама. Но сделать это непросто. По мнению фанатов, Аня растет полной копией родителя. А Никита и вовсе с годами становится все больше похож на другого известного певца.

В блоге бывшего солиста группы Smash!! появился новый снимок с его наследниками. Скрывать очевидное становится все сложнее. Подписчики вновь обратили внимание на удивительное сходство мальчика с Алексом Малиновским.

«Сын на Малиновского похож», — заметил один из фолловеров.

Но бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой был слишком увлечен сборами мальчика в третий класс и на сравнения с коллегой по цеху реагировать не стал.

Сын Лазарева растет копией известного певца: скрывать очевидное все сложнее
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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