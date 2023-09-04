Сын Лазарева растет копией известного певца: скрывать очевидное все сложнее

Сергей Лазарев сознательно выбрал путь отца-одиночки. Музыкант воспитывает сына и дочь, которых ему родила суррогатная мать. Звездные отпрыски часто появляются в соцсетях знаменитого отца.

Поклонники пытаются вычислить по внешности детей, кто же их биологическая мама. Но сделать это непросто. По мнению фанатов, Аня растет полной копией родителя. А Никита и вовсе с годами становится все больше похож на другого известного певца.

В блоге бывшего солиста группы Smash!! появился новый снимок с его наследниками. Скрывать очевидное становится все сложнее. Подписчики вновь обратили внимание на удивительное сходство мальчика с Алексом Малиновским.

«Сын на Малиновского похож», — заметил один из фолловеров.

Но бывший возлюбленный Леры Кудрявцевой был слишком увлечен сборами мальчика в третий класс и на сравнения с коллегой по цеху реагировать не стал.