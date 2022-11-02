Сын Латифы из «Клона» вырос копией экранного отца: внешность заставит вздрогнуть

Амин из «Клона» был долгожданным сыном в семье Мохаммеда и Латифы после рождения старшей Самиры. Роль самого юного Рашида сыграл начинающий актер Тьяго Оливейра. Создатели щепетильно подошли к выбору детей: им было важно хотя бы минимальное сходство между отпрысками и их киношными родителями.

Юный Амин тогда лишь некоторыми чертами походил на Мохаммеда и Латифу. Однако спустя 20 лет повзрослевший мальчик стал точной копией своего экранного отца Мохаммеда в исполнении Антониу Каллони. Увы, отличный карьерный старт в нашумевшем кинохите не стал гарантией востребованности в профессии. Оливейра получал много предложений от режиссеров, однако после «Клона» ни один проект с его участием не «выстрелил». Актер несколько лет снимался в Америке, однако речи о покорении Голливуда пока не идет.

А вот в личной жизни у Оливейры все гладко: он уже давно встречается с девушкой и часто размещает совместные фото. Также Тьяго Оливейра до сих пор дружит с экранной кузиной Хадижей, которую сыграла Карла Диас.