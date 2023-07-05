Сын Кустинской и Дима из «Чучела»: будете в ужасе от участи талантливого актера

Наталья Кустинская противилась тому, чтобы ее сын снимался в фильме «Чучело». Дмитрий Егоров и сам не планировал появляться на больших экранах. На кастинг он пошел за компанию с другом, не зная, чем это для него обернется.

Ролан Быков, увидев звездного наследника, уперся рогом. Режиссер заявил, что на роль Димы Сомова ему нужен исключительно отпрыск Кустинской. Уж больно киноделу понравилось его серьезное лицо и «капризная» губа.

Егоров не подвел режиссера и оправдал все его ожидания. Но популярная лента так и осталась единственной в его фильмографии. А дальнейшая судьба талантливого актера сложилась самым трагическим образом.

Поначалу все в жизни Егорова складывалось благополучно. Он стал экономистом и семейным человеком. Но затем в дом знаменитости постучалась большая беда. Его сын, которому было всего семь месяцев, скончался. Вскоре после этого не стало и самого актера.

Егоров, обстоятельства смерти которого до сих пор окутаны тайной, ушел жизни в 2002-м. Дмитрию было всего 32 года. Известно, что он страдал зависимостью от запрещенных препаратов.