Сын Куликовой больше похож на Аверина, чем на родного отца: посудите сами

Мария Куликова души не чает в своем сыне Иване. Фотографиями с наследником артистка часто делится с поклонниками, и те заметили любопытную деталь.

Матерью знаменитость стала в браке с Денисом Матросовым. Но появление общего наследника не уберегло пару от расставания. Куликова не любит вспоминать о бывшем супруге. Замуж она больше не вышла и посвятила себя воспитанию наследника.

Тем временем поклонники артистки не перестают восхищаться, каким красавцем растет Иван. Многие фанаты отмечают, что мальчик — копия матери и совсем ничего не взял от своего знаменитого папы. К тому же интернет-пользователи замечают сходство наследника Куликовой с другим известным актером.

По мнению некоторых, Иван больше похож на Максима Аверина, нежели на своего отца. К слову, Куликовой приписывали страстный роман с коллегой по цеху. Но актриса опровергла информацию о любовных отношениях с главным сердцеедом российского кино. По уверению знаменитости, между ней и звездой «Склифосовского» только дружба.