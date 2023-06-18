Сын Краевича из сериала «Не родись красивой» заткнул отца за пояс: взгляд не отвести

С такой внешностью ему пора в Голливуд.

Ведущий, актер и шоумен Алексей Веселкин известен по многим громким телепроектам. В сериале «Не родись красивой» он сыграл Мишу Краевича, а в ситкоме «FM и ребята» — Свистунова. Веселкин покорил публику не только своим талантом, но и симпатичной внешностью. Свою привлекательность он передал сыну Алексею.

Веселкин-младший тоже стал актером, и это неудивительно. С такими внешними данными Алексей может построить оглушительную карьеру. У 32-летнего артиста модельная внешность: стройная фигура, правильные черты лица, светлые глаза. По привлекательности он превзошел даже своего отца.

Алексей начал свой карьерный путь еще в детстве. Он снимался в сериале «Бедная Настя», где сыграл младшего брата Александра. Также Веселкин появился в картине «Умножающий печаль». Уже во взрослом возрасте актер он снялся в лентах «День дурака», «Фарца», «Уголь», «Аниматор» и в других. Веселкин женат на артистке Лине Шишковой. Пара воспитывает дочь Соню.