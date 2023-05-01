Сын, которого Расторгуев чуть не потерял, вырос поразительно похожим на певца

В жизни Николая Расторгуева не обошлось без семейной драмы. Певец воспитывал с женой Валентиной сына Павла, когда встретил свою настоящую любовь. Долго скрывать отношения с Натальей музыканту не удалось. Когда правда вышла наружу, ему пришлось принять непростое решение.

Супруга артиста болезненно отреагировала на его желание уйти из семьи. Сын Павел, которому тогда было 15 лет, тоже воспринял развод родителей как трагедию. Несмотря на слезы жены и наследника, Расторгуев был непреклонен. Вскоре он женился на Наталье.

Между тем Павел затаил обиду на отца. Он пытался всячески испортить отношения папы с новой избранницей. Тогда Расторгуев едва не потерял сына, ведь они никак не могли прийти к взаимопониманию. Но время расставило все по своим местам.

Знаменитости и его первенцу удалось оставить все разногласия в прошлом. Осенью прошлого года Расторгуев трогательно поздравил Павла с 45-летием, опубликовав совместное фото. Тогда поклонники солиста группы «Любэ» ахнули от удивления. Звездный наследник оказался полной копией музыканта.