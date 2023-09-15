Сын Королевой растет копией этого мужчины: речь не о Тарзане

Сыну Наташи Королевой Архипу уже 21 год. Молодой человек растет редким красавцем, хотя нечасто показывается на публике. Парень не любит участвовать в семейных фотосессиях и долгое время жил за границей.

Сейчас наследник звездной пары активно развивает творческую карьеру и занимается преподаванием. У Архипа отличные способности к языкам, которые позволили освоить не только английский, но и японский.

В социальных сетях Королева делится редкими фотографиями сына, в том числе и детскими снимками из семейного архива. На одном кадре мальчик был запечатлен со своим дедушкой Виталием Григорьевичем. Родители Сергея Глушко женаты уже более 60 лет. Они живут в Беларуси и всегда рады видеть любимого внука.

Подписчики певицы отметили, как сильно Архип похож на деда. И это неудивительно, ведь они всегда были очень близки. Сама Наташа рассказала, что первым словом мальчика было «деда».