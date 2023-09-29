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Сын Кончаловского решился на смелый эксперимент: кино осталось в прошлом

29 сентября 2023 08:15
Сын Кончаловского решился на смелый эксперимент: кино осталось в прошлом

Режиссер попробует себя в новом качестве.

Егор Кончаловский уже много лет работает в кино. Он снимает и продюсирует фильмы, пишет сценарии. Мужчина пошел по стопам своего отца и продолжил знаменитую династию. Но недавно экс-супруг Любови Толкалиной решил найти себе новое занятие.

Егор Андреевич променял кино на телевидение. Теперь он сидит в составе жюри в одном из новых вокальных шоу. Передача будет выходить на федеральном канале. В проекте под названием «Перепой звезду!» обычные россияне будут соревноваться в певческом мастерстве с известными исполнителями.

Хотя Кончаловский не имеет никакого отношения к музыкальной индустрии, судить участников он собирается по справедливости. Егор Андреевич заявил журналистам, что будет руководствоваться при этом собственными ощущениями от исполнения. «Оцениваю по принципу: трогает — не трогает», — сообщил режиссер.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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