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Сын Киркорова обратился к народу: слова вызвали шквал негатива

13 октября 2023 15:30
Сын Киркорова обратился к народу: слова вызвали шквал негатива

Злости людей нет предела.

Филипп Киркоров рискует пожалеть о том, что позволил своему единственному сыну появиться в социальных сетях. Наследник поп-короля подвергся жесткой травле после того, как опубликовал видеообращение к интернет-пользователям.

Мальчик всего лишь предупредил поклонников, что это его единственный блог. «Это моя официальная страница. Все остальные — фейки», — подчеркнул ребенок. Этих слов оказалось достаточно, чтобы хейтеры стаей набросились на него.

В последнее время у народа появилась масса претензий к странному поведению и эпатажной внешности экс-супруга Аллы Пугачевой. И многие воспользовались уникальной возможностью вылить негатив на ни в чем не виноватого Мартина.

Злопыхатели как могли старались задеть Киркорова-младшего за живое. Прошлись и по его отцу, и по матери, о которой совсем ничего не известно. И, конечно же, дали пару непрошеных советов.

«Иди учи уроки, а то будешь как папаня», «Да кому ты вообще нужен», «Еще один блогеренок, учился бы лучше в школе», «А где твоя мама?», «Как папа не будь, он нас разочаровал», «Вылез еще один Филя», — таковы комментарии под постом брата Аллы-Виктории.

Сын Киркорова обратился к народу: слова вызвали шквал негатива
Фото: @PULTruexpert / youtube.com, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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