Сын Киркорова обратился к народу: слова вызвали шквал негатива

Филипп Киркоров рискует пожалеть о том, что позволил своему единственному сыну появиться в социальных сетях. Наследник поп-короля подвергся жесткой травле после того, как опубликовал видеообращение к интернет-пользователям.

Мальчик всего лишь предупредил поклонников, что это его единственный блог. «Это моя официальная страница. Все остальные — фейки», — подчеркнул ребенок. Этих слов оказалось достаточно, чтобы хейтеры стаей набросились на него.

В последнее время у народа появилась масса претензий к странному поведению и эпатажной внешности экс-супруга Аллы Пугачевой. И многие воспользовались уникальной возможностью вылить негатив на ни в чем не виноватого Мартина.

Злопыхатели как могли старались задеть Киркорова-младшего за живое. Прошлись и по его отцу, и по матери, о которой совсем ничего не известно. И, конечно же, дали пару непрошеных советов.