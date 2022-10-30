Сын Кати Татариновой даст фору «Двум капитанам»: красавчик, каких поискать

Актриса Елена Прудникова начала сниматься в кино еще с 1970 года. Широкую популярность в СССР ей принесла роль нежной и в то же время очень смелой Кати Татариновой в фильме 1976 года «Два капитана». Несмотря на то, что и после картины она снималась очень часто, главным местом работы Елена всегда считала театр.

А ведь именно кино подарило ей любовь. В 1974 году на площадке ленты «Исполняющий обязанности» она познакомилась с актером и режиссером Андреем Смирновым. Между ними вспыхнул жаркий роман. Однако они были тогда несвободны. Прудникова никак не могла оформить развод с первым мужем, хотя они уже долго не жили вместе. А Смирнов воспитывал двух дочек с актрисой Натальей Рудной. И хоть для нее был очевиден роман мужа, она не собиралась давать ему развод. Дошло уже даже до того, что режиссер познакомил с Еленой своих дочерей.

Все изменилось в 1980 году, когда Прудникова узнала о своей беременности. Смирнов развелся с женой и оформил отношения с Еленой. У них родилась дочка Аглая, а через 11 лет семья пополнилась и сыном Алексеем. Мальчик родился очень слабеньким, Елена с мужем долго заботились о нем, чтобы он мог передвигаться без костылей. К счастью, им удалось побороть его недуг.

Сейчас 31-летний Смирнов-младший — заметный режиссер. На его счету картина «Алмазная кожура» и сериал «Садовое кольцо». А из болезненного мальчика он превратился в настоящего красавца, вобрав в себя все лучшее от родителей.