Сын Каленого из сериала «А у нас во дворе» засветился в кино: в родстве усомниться невозможно

Сергей Пускепалис — актер литовского происхождения, известный по ролям в таких фильмах и сериалах, как «А у нас во дворе», «Простые вещи», «Как я провел этим летом» и др. Немало сыграно было и в театре. Однако главной в своей жизни он всегда считал роль отца. У актера остался совсем взрослый сын Глеб, в котором он просто не чаял души.

Глеб Пускепалис многое унаследовал от знаменитого отца. В том числе интересную мужественную внешность. Глядя на парня, ни на секунду не усомнишься, чей он сын. Кроме того, он захотел пойти по стопам отца и выбрал актерскую профессию. Свой творческий путь Глеб начал еще будучи ребенком: он снялся в киноленте «Коктебель». После этого съемки и работа в театре у Пускепалиса-младшего практически не заканчиваются.

Так же, как и отец, парень считает семью не меньшим, а то и большим приоритетом. И кроме того, Глеб твердо знал, какой должна быть его будущая жена, а именно далекой от творческих профессий. В результате он влюбился и женился на совершенно обычной девушке, как сам того и хотел. Сейчас пара счастлива в браке и воспитывает дочь Александру. Глеб продолжает актерскую карьеру, а его супруга занимается бизнесом.