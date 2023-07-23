Сын качка из «Иванушек» невероятно привлекателен: но одну деталь игнорировать не получится

Сын певца получил по наследству не только имя.

В 90-е Кирилл Андреев из «Иванушек» был мечтой миллионов девушек. Сегодня он уже мужчина «в годах», а восхищенные взгляды девчонок собирает уже его сын. Младший Андреев унаследовал красоту отца, но до идеала парню далеко.

Сын певца родился, когда ему было уже 29 лет. Тогда Андреев много гастролировал, воспитанием наследника занимались его жена и теща. Они же выбирали для мальчика имя и назвали его в честь отца. Сегодня Кирилл Андреев-младший уже вырос и учится на юриста.

Хотя парень еще не получил образование, он успел жениться и даже обзавестись ребенком.

Два года назад у Кирилла и его жены Аделины родилась дочка. Чтобы больше проводить времени с семьей, он перешел на заочное отделение.

К сожалению, обеспечивать свою семью самостоятельно у Андреева-младшего пока не получается, финансово ему помогает звездный отец. Кирилл Андреев балует и сына, и маленькую внучку, ни в чем им не отказывая.